Жоржинью прокомментировал игру «Челси» против «Ливерпуля»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо Фрелло считает, что «Челси» может гордиться ничьей в матче 3третьего тура АПЛ против «Ливерпуля».

«По опыту прошлой поездки сюда мы знали, что это будет сложный матч. Нам приходилось сражаться всей командой, поэтому нам нужно вместе бороться и терпеть, и именно это мы и продемонстрировали», — цитирует игрока пресс-служба футбольного клуба «Челси».

По словам 29-летнего итальянца, «Челси» растет как команда. Футболист уверен в том, что сейчас для клуба важно «сохранять скромность и оставаться голодными до побед».

«Нам нужно продолжать бороться и упорно работать как единая команда. Потом мы увидим, к чему нас это приведет».

Ранее, 28 августа «Челси» сыграл вничью против «Ливерпуля» на «Энфилде». В составе лондонцев отличился Кай Хаверц, на что «мерсисайдцы» ответили голом нападающего Мохаммеда Салаха с пенальти.