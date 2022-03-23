Абрамович может приобрести турецкий «Гезтепе»

Российский бизнесмен Роман Абрамович может приобрести турецкий футбольный клуб, сообщает CNN Turk.

По информации источника, Абрамович ведет переговоры с владельцем «Гезтепе» Мехметом Сепилом.

Отмечается, что в ближайшее время владелец «Гезтепе» встретится с представителем российского бизнесмена.

Ранее сообщалось, что Сепил покинет пост президента клуба. После 30 туров чемпионата Турции «Гезтепе» набрал 27 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.