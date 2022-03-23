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Сегодня, 13:33

Абрамович может приобрести турецкий «Гезтепе»

Роман Абрамович может приобрести турецкий футбольный клуб
Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский бизнесмен Роман Абрамович может приобрести турецкий футбольный клуб, сообщает CNN Turk.

По информации источника, Абрамович ведет переговоры с владельцем «Гезтепе» Мехметом Сепилом.

Отмечается, что в ближайшее время владелец «Гезтепе» встретится с представителем российского бизнесмена.

Ранее сообщалось, что Сепил покинет пост президента клуба. После 30 туров чемпионата Турции «Гезтепе» набрал 27 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Напомним, что 2 марта Абрамович объявил о продаже «Челси».

Источник: https://www.cnnturk.com/spor/futbol/son-dakika-goztepede-abramovicle-gorusmeler-basladi
Футбол
ФК Челси
Роман Абрамович
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 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
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 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
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9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
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 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
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 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
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 - : -
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19.12 17:00
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19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
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Ливерпуль

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Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

 13
П
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Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

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Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

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 23 1 3
Поль Погба

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