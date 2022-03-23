Руни о попадании в Зал славы АПЛ: «Это огромная честь»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Руни отреагировал на то, что он был введен в Зал славы АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни отреагировал на то, что он был введен в Зал славы Английской премьер-лиги.

«Для меня огромная честь быть включенным в Зал славы АПЛ, теперь я в одном ряду с великими футболистами, которые попали в этот список до меня. Я всегда мечтал играть в премьер-лиге, забивать голы и завоевывать трофеи. Ужасно горжусь тем, что выиграл чемпионат 5 раз», — написал у себя в Twitter Руни.

Сегодня стало известно, что Руни и бывший полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Патрик Виейра включены в Зал славы АПЛ. До них в Зал славы были включены Тьерри Анри, Алан Ширер, Эрик Кантона, Рой Кин, Дэвид Бэкхам, Деннис Бергкамп, Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.

Уэйн Руни является пятикратным победителем английской премьер-лиги. Также он является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в чемпионате со 183 голами. Всего у Руни 208 голов в АПЛ, что является вторым показателем в истории. Рекорд принадлежит Алану Ширеру, у которого 260 голов в чемпионате.