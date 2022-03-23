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Сегодня, 14:30

Нападающий «Лидса» Рафинья готов перейти в «Барселону»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Лидса» Рафинья согласен на переход в «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонский клуб с 9 марта ведет переговоры с агентом 25-летнего бразильца, бывшим полузащитником сине-гранатовых Деку. «Барселона» еще не вступала в переговоры с самим «Лидсом», но намерена сделать это в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 Рафинья забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Лидс».

Ранее сообщалось, что трансфер форварда является одной из приоритетных целей «Барселоны» на летнее трансферное окно.

Футбол
ФК Барселона
ФК Лидс
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 - : -
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Ньюкасл – Ман. Сити
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19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
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Эндрю Робертсон

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Ливерпуль

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