Роналду сообщил «Манчестер Юнайтед», что хочет расторгнуть контракт

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил руководству клуба, что хочет расторгнуть контракт, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Роналду вернулся в Англию и заявил о желании расторгнуть контракт, чтобы найти себе команду, которая играет в Лиге чемпионов.

Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» не хотят отпускать игрока, а запросов от заинтересованных в португальце команд не поступало.

Ранее появилась информация, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хотел убедить нападающего остаться, но ему это не удалось.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за команду во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.