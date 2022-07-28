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Роналду сообщил «Манчестер Юнайтед», что хочет расторгнуть контракт

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил руководству клуба, что хочет расторгнуть контракт, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Роналду вернулся в Англию и заявил о желании расторгнуть контракт, чтобы найти себе команду, которая играет в Лиге чемпионов.

Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» не хотят отпускать игрока, а запросов от заинтересованных в португальце команд не поступало.

Ранее появилась информация, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хотел убедить нападающего остаться, но ему это не удалось.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за команду во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11055289/Cristiano-Ronaldo-tells-Manchester-United-wants-freed-final-year-contract.html
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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