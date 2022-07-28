«Эвертон» потратит около 20 миллионов фунтов на покупку форварда «Бернли» Макнейла

Стало известно, в какую сумму «Эвертону» обойдется трансфер нападающего «Бернли» Дуайта Макнейла, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма сделки составит от 19 до 20 миллионов фунтов с учетом бонусов. «Эвертон» в ближайшее время официально объявит о покупке 22-летнего англичанина.

В прошлом сезоне Макнейл сделал 1 голевую передачу в 40 матчах за «Бернли». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16,2 миллиона фунтов.