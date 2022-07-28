«Эвертон» потратит около 20 миллионов фунтов на покупку форварда «Бернли» Макнейла
Стало известно, в какую сумму «Эвертону» обойдется трансфер нападающего «Бернли» Дуайта Макнейла, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, сумма сделки составит от 19 до 20 миллионов фунтов с учетом бонусов. «Эвертон» в ближайшее время официально объявит о покупке 22-летнего англичанина.
В прошлом сезоне Макнейл сделал 1 голевую передачу в 40 матчах за «Бернли». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16,2 миллиона фунтов.
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|Ливерпуль
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|0
|0-0
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3
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
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|0
|0
|0
|0-0
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6
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|0
|0
|0-0
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7
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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|0-0
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
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|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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