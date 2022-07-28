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Сегодня, 09:45

«Вест Хэм» хочет подписать защитника «ПСЖ» Диалло

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Вест Хэм» хочет приобрести центрального защитника «ПСЖ» Абду Диалло, сообщает Mediafoot.

По данным источника, французский клуб оценивает 26-летнего игрока в 17 миллионов фунтов стерлингов, что вполне укладывается в бюджет «Вест Хэма».

Сенегальский футболист выступает за «ПСЖ» с 2019 года. За это время он сыграл за команду 75 матчей во всех турнирах и отдал четыре голевые передачи.

Контракт Диалло с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://mediafootmarseille.fr/rennes-et-west-ham-apprecient-abdou-diallo-psg-info-media-foot/.html
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