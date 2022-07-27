Тен Хаг не смог убедить Роналду остаться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, скорее всего, покинет английский клуб в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

По информации источника, в понедельник, 25 июля, 37-летний португалец вернулся в Манчестер, чтобы обсудить свое будущее с представителями клуба.

Отмечается, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хотел убедить нападающего остаться, но ему не удалось его переубедить.

При этом «МЮ» с пониманием отнесся к просьбе Роналду покинуть клуб и дал его представителям разрешение изучить варианты в ведущих европейских клубах.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.