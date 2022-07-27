Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:22

Тен Хаг не смог убедить Роналду остаться в «Манчестер Юнайтед»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, скорее всего, покинет английский клуб в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

По информации источника, в понедельник, 25 июля, 37-летний португалец вернулся в Манчестер, чтобы обсудить свое будущее с представителями клуба.

Отмечается, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хотел убедить нападающего остаться, но ему не удалось его переубедить.

При этом «МЮ» с пониманием отнесся к просьбе Роналду покинуть клуб и дал его представителям разрешение изучить варианты в ведущих европейских клубах.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/cristiano-ronaldo-refuses-to-budge-and-tells-manchester-united-let-me-leave-gjrdgzhzf
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
1
6
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вред гречневой крупы — кому нельзя есть гречку?
Обнуление «Спартака». Как изменится бюджет, трансферы и имидж клуба, если Федун отдаст власть
Материалы сюжета: Криштиану Роналду: он снова уйдет из «МЮ» в Мадрид (но теперь не в «Реал»)?
Криштиану вернулся в «МЮ», но хочет уйти ради Лиги чемпионов. Только он никому не нужен
Кан объяснил, почему «Бавария» не подпишет Роналду
Агент Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» отдать португальца в аренду
Президент «Атлетико» опроверг информацию об интересе к Роналду: «Это определенно неправда»
Роналду с агентом Мендешем приехали на базу «МЮ». На встрече присутствует Фергюсон
Сегодня Криштиану Роналду проведет переговоры с тен Хагом на базе «Манчестер Юнайтед»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Милинкович-Савич этим летом может стать игроком «МЮ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости