Роналду не сможет взять номер 7 в «Манчестер Юнайдет», если Кавани не уйдет

Нападающий Криштиану Роналду вернется в «Манчестер Юнайтед». Однако пока неизвестно, под каким номером он будет выступать за команду.

По правилам АПЛ, 36-летний португалец не сможет взять себе номер 7, под которым он играл за «МЮ» в начале карьеры, так как сейчас он принадлежит Эдинсону Кавани. Взять семерку будет возможно только в случае продажи уругвайца.

По информации Goal, на данный момент Роналду может выбрать из номеров: 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35.