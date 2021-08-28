Роналду не сможет взять номер 7 в «Манчестер Юнайдет», если Кавани не уйдет
Нападающий Криштиану Роналду вернется в «Манчестер Юнайтед». Однако пока неизвестно, под каким номером он будет выступать за команду.
По правилам АПЛ, 36-летний португалец не сможет взять себе номер 7, под которым он играл за «МЮ» в начале карьеры, так как сейчас он принадлежит Эдинсону Кавани. Взять семерку будет возможно только в случае продажи уругвайца.
По информации Goal, на данный момент Роналду может выбрать из номеров: 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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