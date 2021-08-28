Петер Шмейхель отметил шампанским возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель отреагировал на возвращение нападающего Криштиану Роналду в английский клуб. 57-летний датчанин опубликовал в Twitter фотографию с бутылкой шампанского.
«Он возвращается домой! Туда, где твое место, Криштиану», — написал Шмейхель.
В пятницу, 27 августа, «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Подробности сделки пока неизвестны.
Напомним, что Роналду уже играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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