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Сегодня, 22:44

Почеттино поделился мнением об игре «Челси» в этом сезоне АПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал положение лондонцев в турнирной таблице АПЛ после победы в матче 37-го тура с «Ноттингемом» (3:2).

«Самое лучшее — это то, что мы всегда верим в себя до конца, футбол — это борьба. Я доволен тем, что игроки со скамейки оказали большое влияние, мне нравится то, как проходит восстановление. Для команды было важно закончить сезон с уверенной игрой, с надеждой хорошо начать следующий», — цитирует Почеттино Sky Sports.

Тренер добавил, что в последних 24 матчах команда находится в четверке лучших в чемпионате Англии.

«Челси» на данным момент занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 57 очками.

Маурисио Почеттино
ФК Челси
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«Бернли» проиграл «Тоттенхэму» и вылетел из АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 26 7 3 91-33 85
2
 Арсенал 36 26 5 5 88-28 83
3
 Ливерпуль 36 23 9 4 81-38 78
4
 Астон Вилла 36 20 7 9 73-53 67
5
 Тоттенхэм 36 19 6 11 71-59 63
6
 Ньюкасл 36 17 6 13 79-57 57
7
 Челси 36 16 9 11 73-61 57
8
 МЮ 35 16 6 13 52-55 54
9
 Вест Хэм 37 14 10 13 59-71 52
10
 Брайтон 36 12 12 12 54-58 48
11
 Борнмут 37 13 9 15 53-65 48
12
 Кр. Пэлас 37 12 10 15 52-58 46
13
 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50-63 46
14
 Фулхэм 37 12 8 17 51-59 44
15
 Эвертон 37 13 9 15 39-49 42
16
 Брентфорд 37 10 9 18 54-61 39
17
 Нот. Форест 37 8 9 20 47-66 29
18
 Лутон Таун 37 6 8 23 50-81 26
19
 Бернли 37 5 9 23 40-76 24
20
 Шеффилд Юн. 37 3 7 27 35-101 16
Результаты / календарь
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38 тур
11.05 14:30
Фулхэм – Ман. Сити
 0 : 4
11.05 17:00
Борнмут – Брентфорд
 1 : 2
11.05 17:00
Эвертон – Шеффилд Юн.
 1 : 0
11.05 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 1 : 1
11.05 17:00
Тоттенхэм – Бернли
 2 : 1
11.05 17:00
Вест Хэм – Лутон Таун
 3 : 1
11.05 17:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 1 : 3
11.05 19:30
Нот. Форест – Челси
 2 : 3
12.05 18:30
МЮ – Арсенал
 - : -
13.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Родри

Родри

Манчестер Сити

 32 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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