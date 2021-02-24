Рэшфорд получит очередную награду за социальную активность

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд продолжает свою социальную активность. Во время пандемии коронавируса футболист добился от правительства бесплатных обедов для школьников, а позже обеспокоился высокой стоимостью питания детей в образовательных учреждениях Великобритании и снова добился успеха, сэкономив немало денег британским семьям, сообщает Sky Sports.

В четверг, 25 февраля, футболист получит значок Голд Блю Питер за работу по улучшению качества жизни детей.

Ранее Рэшфорд указом королевы стал членом Превосходнейшего ордена Британской империи.