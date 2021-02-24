Рэшфорд получит очередную награду за социальную активность
22:49
Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд продолжает свою социальную активность. Во время пандемии коронавируса футболист добился от правительства бесплатных обедов для школьников, а позже обеспокоился высокой стоимостью питания детей в образовательных учреждениях Великобритании и снова добился успеха, сэкономив немало денег британским семьям, сообщает Sky Sports.
В четверг, 25 февраля, футболист получит значок Голд Блю Питер за работу по улучшению качества жизни детей.
Ранее Рэшфорд указом королевы стал членом Превосходнейшего ордена Британской империи.
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