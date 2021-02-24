Динь продлил контракт с «Эвертоном»
20:14
Защитник Люка Динь подписал новое соглашение с «Эвертоном, сообщает официальный сайт клуба. 27-летний француз продлил контракт до лета 2025 года.
Динь пришел в «Эвертон» из «Барселоны» в 2018 году. Француз отыграл 97 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 19 голевых передач.
В нынешнем сезоне защитник отметился 6 передачами в 21 игре за «Эвертон».
?? | Lucas Digne has signed a new long-term contract, committing his future to #EFC until the end of June 2025! ?— Everton (@Everton) February 24, 2021
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