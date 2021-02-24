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Динь продлил контракт с «Эвертоном»

20:14
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Защитник Люка Динь подписал новое соглашение с «Эвертоном, сообщает официальный сайт клуба. 27-летний француз продлил контракт до лета 2025 года.

Динь пришел в «Эвертон» из «Барселоны» в 2018 году. Француз отыграл 97 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 19 голевых передач.
В нынешнем сезоне защитник отметился 6 передачами в 21 игре за «Эвертон».

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