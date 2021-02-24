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Хендерсон может пропустить остаток сезона

23:03
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Травма паха, полученная полузащитником «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном в матче против «Эвертона», может оказаться достаточно серьезной, сообщает The Athletic.

В лучшем случае Хендерсон не поможет «Ливерпулю» на протяжении четырех-шести недель, а в худшем — не сможет сыграть до конца сезона.

Отметим, что из-за серьезных кадровых проблем в последнее время Хендерсон выступал на позиции центрального защитника.

Всего в этом сезоне капитан «Ливерпуля» провел 28 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас.

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