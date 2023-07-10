Пулишич на этой неделе пройдет медосмотр перед завершением трансфера в «Милан»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич продолжит карьеру в «Милане», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, на эту неделю у 24-летнего американца назначено медицинское обследование перед завершением сделки. Он подпишет контракт до 2027 года.

Пулишич выступает за «Челси» с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел за синих 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.