Марсьяль объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Французский нападающий Антони Марсьяль сообщил о своем уходе из «Манчестер Юнайтед».

28-летний футболист покидает английскую команду на правах свободного агента. В апреле сообщалось об интересе к игроку со стороны «Интера».

«Дорогие болельщики «Юнайтед», с огромным волнением пишу вам сегодня, чтобы попрощаться. После девяти невероятных лет в клубе пришло время перевернуть эту страницу в моей карьере. Я ухожу, чтобы принять новые вызовы, но я всегда буду «красным дьяволом» и продолжу следить за результатами клуба с таким же интересом», — написал Марсьяль в своих соцсетях.

Марсьяль выступал за «Манчестер Юнайтед» с сентября 2015 года. Всего за команду он провел 317 матчей, забил 90 голов и отдал 47 результативных передач. Вместе с «красными дьяволами» игрок стал победителем Лиги Европы, дважды завоевал Кубок Англии и по разу — Суперкубок страны и Кубок английской лиги.

Ранее в своей карьере Марсьяль защищал цвета «Монако», «Лиона» и «Севильи». За сборную Франции он отыграл 30 встреч, отличившись 2 забитыми мячами.