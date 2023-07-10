«Тоттенхэм» не продаст Кейна «Баварии» за 80 миллионов евро
«Тоттенхэм» не намерен принимать второе предложение «Баварии» по форварду Харри Кейну, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, мюнхенцы предложили за 29-летнего форварда 80 миллионов евро плюс бонусы, но «шпоры» отклонят оффер.
Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне форвард провел 49 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 голевых передач.
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
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|18:30
|
Челси – Ливерпуль
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|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
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