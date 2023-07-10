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Сегодня, 11:24

«Тоттенхэм» не продаст Кейна «Баварии» за 80 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Тоттенхэм» не намерен принимать второе предложение «Баварии» по форварду Харри Кейну, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, мюнхенцы предложили за 29-летнего форварда 80 миллионов евро плюс бонусы, но «шпоры» отклонят оффер.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне форвард провел 49 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 голевых передач.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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