«Вест Хэм» подпишет Фабрисио Бруно из «Флуминенсе»

Защитник «Флуминенсе» Фабрисио Бруно близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 28-летний бразилец достиг устной договоренности с лондонским клубом. Стоимость трансфера составит 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Бруно провел 22 матча и не отметился результативными действиями, заработав три желтые карточки.