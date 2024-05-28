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Агент Кривцова: «Есть интерес к Никите от немецких и английских клубов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Гргич заявил, что полузащитником «Краснодара» Никитой Кривцовым интересовались клубы из Германии и Англии.

«По ходу сезона Никита получал травму, сменился тренер, поэтому не хотелось бы ставить ему какую-то оценку, — цитирует агента «РБ Спорт». — Остается ли он в «Краснодаре» на следующий сезон? Интерес к нему есть, но мы подписали новый контракт. Теперь все зависит от клуба, как они решат. Главное, как тренер видит его будущее в команде. Интерес есть со всего мира. У тренера из Германии очень хорошее мнение о нем. Есть интерес от немецких клубов, от английских. Никита сильный игрок».

В сезоне-2023/24 21-летний Кривцов провел за «Краснодар» 35 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Краснодар
Никита Кривцов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

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 16
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