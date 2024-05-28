Маккенна останется в «Ипсвиче», несмотря на интерес «МЮ» и «Челси»

Главный тренер «Ипсвич Таун» Киран Маккенна продолжит тренировать команду в следующем сезоне, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 38-летний североирландец планирует подписать новый долгосрочный контракт. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Брайтон».

В минувшем сезоне «Ипсвич» занял второе место в чемпионшипе. Команда сыграет в премьер-лиге впервые с сезона-2001/02.