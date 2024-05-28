Эмерсон покинет «Тоттенхэм»

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон хочет покинуть лондонский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «шпоры» готовы отпустить 25-летнего бразильца за 20-25 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Эмерсон провел 24 матча и забил один гол. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.