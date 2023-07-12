«ПСЖ» готов предложить 100 миллионов евро за Харри Кейна
«ПСЖ» намерен побороться за форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает RMC Sport.
По информации источника, руководство парижан на прошлой неделе встречалось с президентом «Тоттенхэма» Дэниелом Леви. Новая встреча планируется на этой неделе. «ПСЖ» готов предложить за 29-летнего англичанина 100 миллионов евро.
Альтернативным вариантом, если переговоры с «Тоттенхэмом» провалятся, считается нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.
В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом следующего года.
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|0
|0
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|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
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|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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