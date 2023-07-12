«Ювентус» может арендовать Мейсона Гринвуда

«Ювентус» заинтересован в аренде форварда «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда, сообщает La Repubblica.

В последний раз Гринвуд выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес его девушки. 2 февраля 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении футболиста, но он не вернулся в состав «Манчестер Юнайтед», поскольку клуб проводил внутреннее расследование ситуации.

В прошедшем сезоне «Ювентус» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице серии А.