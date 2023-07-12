«Челси» предложили вернуть Виллиана, но лондонцы отказались

«Челси» предлагали приобрести экс-полузащитника команды Виллиана, сообщает журналист Нейтан Гиссинг.

По информации источника, с лондонцами связались представители 34-летнего бразильца, но клуб не проявил интерес к его возвращению. Ранее Виллиан выступал за «Челси» с 2013 по 2020 годы.

Последним клубом Виллиана был «Фулхэм», контракт с которым завершился летом этого года.