Появились фотографии новой формы «Манчестер Юнайтед»

Портал Footy Headlines показал комплект новой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2022/23. Футболка будет красного цвета с белыми воротниками, на которых орнамент из треугольников.

Официальная презентация формы «МЮ» должна состояться в ближайшее время.

В прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед» в 38 матчах набрал 58 очков и занял 6-е место в АПЛ.