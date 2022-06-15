«Вулверхэмптон» собирается продлить контракт с Моутинью

«Вулверхэмптон» хочет продлить контракт с полузащитником Жоау Моутинью, сообщает The Athletic.

По данным источника, английский клуб намерен сохранить 35-летнего португальца, нынешнее соглашение с которым действует до конца июня 2022 года.

Известно, что футболист останется одним из высокооплачиваемых в составе «волков» — его зарплата в клубе не изменится.

Моутинью выступает за «Вулверхэмптон» с июля 2018 года. В прошлом сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 39 матчах за команду.