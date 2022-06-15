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Сегодня, 06:58

«Вулверхэмптон» собирается продлить контракт с Моутинью

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вулверхэмптон» хочет продлить контракт с полузащитником Жоау Моутинью, сообщает The Athletic.

По данным источника, английский клуб намерен сохранить 35-летнего португальца, нынешнее соглашение с которым действует до конца июня 2022 года.

Известно, что футболист останется одним из высокооплачиваемых в составе «волков» — его зарплата в клубе не изменится.

Моутинью выступает за «Вулверхэмптон» с июля 2018 года. В прошлом сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 39 матчах за команду.

Источник: https://theathletic.com/news/joao-moutinho-wolves-contract/EBvnnu33dxYR/
Жоау Моутинью
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
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 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

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П
Поль Погба

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Рис Джеймс

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Челси

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И К Ж
Эзри Конса

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