«Вест Хэм» интересуется Янузаем, который стал свободным агентом

«Вест Хэм» интересуется форвардом Аднаном Янузаем, сообщает The Mirror.

По данным источника, в работе с 27-летним бельгийцем заинтересован главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес, при котором футболист дебютировал за «Манчестер Юнайтед».

Янузай стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, «Сосьедад» не стал продлевать контракт с нападающим.

В прошлом сезоне бельгиец забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 44 матчах за испанскую команду.