Полузащитник «Тоттенхэма» Бентанкур выбыл на полгода из-за травмы колена

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает Sky Sports.

Футболисту потребуется шесть-семь месяцев на восстановление после серьезной травмы связок колена.

В нынешнем сезоне 25-летний уругваец провел за лондонский клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2026 года.