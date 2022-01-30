Полузащитник «Лиона» Гимарайнс прошел медосмотр для завершения перехода в «Ньюкасл»

Полузащитник «Лиона» Бруну Гимарайнс успешно прошел медосмотр для завершения перехода в «Ньюкасл», сообщает Sky Sports.

24-летний бразилец прошел обследование на родине, представители английского клуба находятся вместе с футболистом и работают над завершением сделки. «Ньюкасл» заплатит за футболиста 33,3 миллиона фунтов, в сделку включены потенциальные бонусные выплаты в размере 6,5 миллиона фунтов.

В сезоне-2021/22 Гимарайнс провел 25 матчей за «Лион», на его счету 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов фунтов.