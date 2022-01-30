«Вест Хэм» предложил «Лидсу» 50 миллионов фунтов за Филлипса

«Вест Хэм» интересуется полузащитником «Лидса» Келвином Филлипсом, сообщает The Sun.

По информации исотчника, «молотобойцы» предложили 50 миллионов фунтов за 26-летнего англичанина.

В сезоне-2021/22 Филлипс провел 15 матчей за «Лидс», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 36 миллионов фунтов.