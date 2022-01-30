«Эвертон» согласовал с «Манчестер Юнайтед» аренду ван де Бека

«Эвертон» согласовал с «Манчестер Юнайтед» аренду полузащитника Донни ван де Бека, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, мерсисайдцы согласовали с манкунианцами аренду 24-летнего нидерландца до конца нынешнего сезона с полной выплатой зарплаты.

Отмечается, что сам полузащитник еще не принял окончательного решения о переходе. На ван де Бека также претендует «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 14 матчах за «Манчестер Юнайтед» и забил один мяч. Контракт полузащитника с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 25 миллионов евро.