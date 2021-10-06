Сборная Англии вывела полузащитника «Лидса» Филлипса из заявки на октябрьские матчи из-за травмы

Полузащитник «Лидса» Келвин Филлипс пропустит октябрьские матчи сборной Англии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает официальный сайт национальной команды.

Медицинский штаб принял решение не привлекать Филлипса к играм из-за повреждения, полученного футболистом в матче 7-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:0). Вместо него в сборную вызван полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Проуз.

An update from the #ThreeLions camp: — England (@England) October 5, 2021

Сборной Англии предстоит провести два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 против Андорры (9 октября) и Венгрии (12 октября). Англичане лидируют в группе I с 16 очками в 6 матчах.