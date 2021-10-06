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Сборная Англии вывела полузащитника «Лидса» Филлипса из заявки на октябрьские матчи из-за травмы

Полузащитник «Лидса» Филлипс пропустит матчи сборной Англии в октябре из-за травмы
09:48
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Полузащитник «Лидса» Келвин Филлипс пропустит октябрьские матчи сборной Англии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает официальный сайт национальной команды.

Медицинский штаб принял решение не привлекать Филлипса к играм из-за повреждения, полученного футболистом в матче 7-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:0). Вместо него в сборную вызван полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Проуз.

Сборной Англии предстоит провести два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 против Андорры (9 октября) и Венгрии (12 октября). Англичане лидируют в группе I с 16 очками в 6 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.englandfootball.com/articles/2021/oct/04/October-Squad-Updates-20211004

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Иван Торопцев все материалы автора

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