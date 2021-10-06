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Ван Дейк: «Месси все еще лучший игрок в мире»

Ван Дейк выбрал между Месси и Роналду
10:10
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выбрал между форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси и нападающим «МЮ» Криштиану Роналду.

«Месси все еще лучший игрок в мире. У него и Роналду были какие-то нереальные цифры за последние десятилетия, удивительно, чего они достигли. Но я выбираю Месси, так как в 2019 году у нас была сложная ночь в Барселоне», — цитирует ван Дейка Liverpool Echo.

В этом сезоне 34-летний Месси провел 3 игры в лиге 1, не отметившись результативными действиями. 36-летний Роналду в 4 играх АПЛ, отметился 3 голами.

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