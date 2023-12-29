Полузащитник «Борнмута» Траоре попал в больницу с малярией

Полузащитник «Борнмута» и сборной Кот-д'Ивуара Хамед Траоре пропустит Кубок африканских наций из-за проблем со здоровьем. Футболист проходит восстанволение после того, как попал в больницу с малярией.

На данный момент 23-летний футболист проходит медобследования.

«Последние несколько недель были трудными для него. Ему придется пропустить некоторое время», — сообщил главный тренер «Борнмута» Андони Ираола.

В текущем сезоне он провел за «Борнмут» 6 матчей и забил 1 гол.