Эмери рассказал о планах «Астон Виллы» на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мнением о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Может быть, мы что-то изменим, но не на 100 процентов. Мы будем начеку, если у кого-то из игроков появится возможность пополнить наш состав. Но мы и так получаем хорошие результаты, хорошую приверженность и конкурентные структуры. Я не знаю, сможем ли мы это сделать, чтобы оформить какие-либо трансферы», — цитирует Эмери Sky Sports.

После поражения в матче с «МЮ» (2:3) 27 декабря у «Астон Виллы» прервалась 7-матчевая (5 побед и 2 ничьих) беспроигрышная серия. Команда Унаи Эмери с 39 очками занимает третье место в таблице премьер-лиги.