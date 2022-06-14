Полузащитник «Баварии» Рока близок к переходу в «Лидс»

«Лидс» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Баварии» Марка Роки, сообщает Sky Sports.

По данным источника, английский клуб близок к покупке 25-летнего испанца за 15 миллионов евро.

Рока выступает за «Баварию» с октября 2020 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 13 матчах мюнхенцев и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.