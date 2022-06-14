«Тоттенхэм» интересуется защитником «Удинезе» Удогие

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Удинезе» Дестини Удогие, сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб рассматривает 19-летнего итальянца в качестве возможной замены Серхио Регилону, который может покинуть команду летом.

В сезоне-2021/22 Удогие забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «Удинезе». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.