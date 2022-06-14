«Ланс» требует от «Кристал Пэлас» 25 миллионов евро за полузащитника Дукуре

«Кристал Пэлас» ведет переговоры по трансферу полузащитника Шейка Дукуре, сообщает Goal.

По информации источника, английский клуб предложил за 22-летнего малийца 17 миллионов евро, однако французская команда хочет получить за футболиста 25 миллионов евро.

Дукуре перешел в «Ланс» в феврале 2018 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 37 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.