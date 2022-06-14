«Ланс» требует от «Кристал Пэлас» 25 миллионов евро за полузащитника Дукуре
«Кристал Пэлас» ведет переговоры по трансферу полузащитника Шейка Дукуре, сообщает Goal.
По информации источника, английский клуб предложил за 22-летнего малийца 17 миллионов евро, однако французская команда хочет получить за футболиста 25 миллионов евро.
Дукуре перешел в «Ланс» в феврале 2018 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 37 матчах за команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|29
|6
|3
|99-26
|93
|
2
|Ливерпуль
|38
|28
|8
|2
|94-26
|92
|
3
|Челси
|38
|21
|11
|6
|76-33
|74
|
4
|Тоттенхэм
|38
|22
|5
|11
|69-40
|71
|
5
|Арсенал
|38
|22
|3
|13
|61-48
|69
|
6
|МЮ
|38
|16
|10
|12
|57-57
|58
|
7
|Вест Хэм
|38
|16
|8
|14
|60-51
|56
|
8
|Лестер
|38
|14
|10
|14
|62-59
|52
|
9
|Брайтон
|38
|12
|15
|11
|42-44
|51
|
10
|Вулверхэмптон
|38
|15
|6
|17
|38-43
|51
|
11
|Ньюкасл
|38
|13
|10
|15
|44-62
|49
|
12
|Кр. Пэлас
|38
|11
|15
|12
|50-46
|48
|
13
|Брентфорд
|38
|13
|7
|18
|48-56
|46
|
14
|Астон Вилла
|38
|13
|6
|19
|52-54
|45
|
15
|Саутгемптон
|38
|9
|13
|16
|43-67
|40
|
16
|Эвертон
|38
|11
|6
|21
|43-66
|39
|
17
|Лидс
|38
|9
|11
|18
|42-79
|38
|
18
|Бернли
|38
|7
|14
|17
|34-53
|35
|
19
|Уотфорд
|38
|6
|5
|27
|34-77
|23
|
20
|Норвич
|38
|5
|7
|26
|23-84
|22
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|5 : 1
|22.05
|18:00
|
Бернли – Ньюкасл
|1 : 2
|22.05
|18:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|3 : 1
|22.05
|18:00
|
Брентфорд – Лидс
|1 : 2
|22.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|1 : 0
|22.05
|18:00
|
Лестер – Саутгемптон
|4 : 1
|22.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|3 : 1
|22.05
|18:00
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|3 : 2
|22.05
|18:00
|
Норвич – Тоттенхэм
|0 : 5
|22.05
|18:00
|
Челси – Уотфорд
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|23
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|9
|
|
Харви Барнс
Лестер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|27
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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