Почеттино рассказал о настроении «Челси» после вылета из Кубка Англии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о настрое команды после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в полуфинале Кубка Англии.

«Настроение хорошее, потому что мы хорошо сыграли против одной из лучших команд мира. Мы действительно действовали хорошо, были позитивные моменты», — цитирует Почеттино

Ранее тренер назвал причины поражения в Кубке Англии.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед».