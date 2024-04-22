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Сегодня, 14:10

Тьяго Силва может вернуться в «Флуминенсе»

Алина Савинова
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Защитник «Челси» Тьяго Силва может продолжить карьеру в «Флуминенсе», сообщает британский журналист Низар Кинселла.

У 39-летнего футболиста в июне этого года истекает контракт с лондонским клубом. По информации источника, Силва может вернуться в «Флуминенсе», за который выступал с 2006 по 2009 год. Отмечается, что клуб уже работает над переходом игрока на правах свободного агента.

Силва присоединился к «Челси» в 2020 году. Всего на его счету 149 матчей за команду, в которых он отметился 9 голами и 3 результативными передачами.

В январе 2005 года бразилец подписал контракт с московским «Динамо», однако из-за болезни так и не смог сыграть за бело-голубых.

Футбол
ФК Челси
Тьяго Силва
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Александер-Арнольд забил 6-й гол со штрафного за «Ливерпуль» в АПЛ — он уступает только Джеррарду и Реднаппу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 33 23 5 5 77-26 74
2
 Ливерпуль 33 22 8 3 75-32 74
3
 Ман. Сити 32 22 7 3 76-32 73
4
 Астон Вилла 34 20 6 8 71-50 66
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 Ньюкасл 32 15 5 12 69-52 50
7
 МЮ 32 15 5 12 47-48 50
8
 Вест Хэм 34 13 9 12 54-63 48
9
 Челси 31 13 8 10 61-52 47
10
 Брайтон 32 11 11 10 52-50 44
11
 Вулверхэмптон 33 12 7 14 46-53 43
12
 Фулхэм 34 12 6 16 50-54 42
13
 Борнмут 33 11 9 13 48-60 42
14
 Кр. Пэлас 33 9 9 15 42-56 36
15
 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
16
 Эвертон 33 10 8 15 34-48 32
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
18
 Лутон Таун 34 6 7 21 47-75 25
19
 Бернли 34 5 8 21 37-69 23
20
 Шеффилд Юн. 33 3 7 23 31-88 16
Результаты / календарь
1 тур
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38 тур
20.04 17:00
Лутон Таун – Брентфорд
 1 : 5
20.04 17:00
Шеффилд Юн. – Бернли
 1 : 4
20.04 21:30
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 2
21.04 15:30
Эвертон – Нот. Форест
 2 : 0
21.04 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 3 : 1
21.04 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 5 : 2
21.04 18:30
Фулхэм – Ливерпуль
 1 : 3
14.05 22:00
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 21:45
Брайтон – Челси
 - : -
15.05 22:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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