Почеттино назвал причины поражения «Челси» в матче с «Манчестер Сити» в Кубке Англии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в полуфинале Кубка Англии

«Это легко объяснить. Мы пропустили в момент, когда не должны были пропускать. Нам не хватило эффективности, у нас было много моментов, но мы не забили.

Думаю, по игре мы были немного лучше и заслуживали большего, но дело не в том, чтобы заслужить, а в том, чтобы использовать шансы, чего мы сегодня не сделали.

В понедельник мы забили шесть «Эвертону», но сегодня мы не смогли забить, даже имея, возможно, больше моментов и больше явных шансов для взятия ворот», — сказал тренер после игры.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» встретится с победителем пары «Ковентри» — «Манчестер Юнайтед».