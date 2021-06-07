Паратичи планирует пригласить в «Тоттенхэм» Бонуччи и Рабьо

Фабио Паратичи, который в скором времени может стать спортивным директором «Тоттенхэма», после своего назначения захочет подписать игроков «Ювентуса». В туринском клубе он работал с 2010 года.

По данным La Gazzetta dello Sport, Паратичи может пригласить в «Тоттенхэм» защитника «Юве» Леонардо Бонуччи и хавбека Адриена Рабьо.

Паратичи покинул туринский клуб по окончании сезона. Его контракт истек, и «Ювентус» решил не продолжать сотрудничество.