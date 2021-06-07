«Ньюкасл» хочет арендовать защитника «Арсенала» Вильяма Салиба на следующий сезон, сообщает The Guardian.

20-летний Салиба до сих пор даже не дебютировал за «Арсенал». Проведя первую половину сезона в резерве «канониров», на вторую половину Вильям был отправлен в аренду в «Ниццу».

В данный момент Салиба ожидает решения главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, будет ли он частью первой команды в новом сезоне.