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«Ньюкасл» хочет арендовать защитника «Арсенала»

08:15
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«Ньюкасл» хочет арендовать защитника «Арсенала» Вильяма Салиба на следующий сезон, сообщает The Guardian.

20-летний Салиба до сих пор даже не дебютировал за «Арсенал». Проведя первую половину сезона в резерве «канониров», на вторую половину Вильям был отправлен в аренду в «Ниццу».

В данный момент Салиба ожидает решения главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, будет ли он частью первой команды в новом сезоне.

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