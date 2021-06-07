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«Арсенал» готов отпустить Джаку в «Рому» за 25 миллионов евро

08:36
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«Арсенал» в летнее трансферное окно готов продать полузащитника Гранита Джаку, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, в 28-летнем швейцарце заинтересована «Рома». Стороны уже ведут переговоры. Лондонский клуб хочет выручить за игрока около 25 миллионов евро. «Рома» готова предложить лишь 17 млн евро.

Сообщалось, что римляне и футболист уже согласовали четырехлетний контракт.

В сезоне-2020/21 Джака провел 45 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

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