«Арсенал» готов отпустить Джаку в «Рому» за 25 миллионов евро

«Арсенал» в летнее трансферное окно готов продать полузащитника Гранита Джаку, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, в 28-летнем швейцарце заинтересована «Рома». Стороны уже ведут переговоры. Лондонский клуб хочет выручить за игрока около 25 миллионов евро. «Рома» готова предложить лишь 17 млн евро.

Сообщалось, что римляне и футболист уже согласовали четырехлетний контракт.

В сезоне-2020/21 Джака провел 45 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.