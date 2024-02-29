Онана рассказал о настрое «Манчестер Юнайтед» на матч с «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

«Мы понимаем, как важен этот матч для всех, кто связан с «МЮ». Осознаем, что будет очень сложно, но мы попытаемся добыть победу. Да, это непростая задача, но я верю в своих ребят. Мы будем бороться!» — цитирует Онана UtdPlug.

Встреча состоится в воскресенье, 3 марта. Начало — в 18.30 мск.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка после 26 туров. «Манчестер Сити» идет вторым с 59 очками.