Клубы Саудовской Аравии готовы предложить большую сумму за Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах является главной трансферной целью клубов из Саудовской Аравии на ближайшее трансферное окно, сообщает Mirror Football.

По данным источника, чтобы осуществить сделку, команды готовы предложить большую сумму компенсации «Ливерпулю» и внушительную зарплату египтянину.

Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает в конце 2025 года. 31-летний футболист в этом сезоне АПЛ провел 21 матч, забил 15 голов и 9 результативных передач.