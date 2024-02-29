Тен Хаг оценил лидерские качества Бруну Фернандеша

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает об игре полузащитника Бруну Фернандеша после матча 1/8 финала Кубка Англии с «Ноттингема» (1:0). Он отметил, что хавбек травмирован.

«Игроки соперника постоянно охотились за Бруну. У него была травма, но он сделал все от себя зависящее, чтобы вписаться в игру и помочь команде добиться результата. У него очень высокий болевой порог. Этот факт раз за разом показывает его лидерские качества», — цитирует тренера Фабрицио Романо в соцсетях.

В текущем сезоне Фернандеш провел 35 матчей, забил семь мячей и отдал восемь голевых передач.