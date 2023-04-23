«Ньюкасл» собирается потратить большую сумму на летнее трансферное окно

«Ньюкасл» планирует провести масштабную летнюю трансферную кампанию, сообщает журналист Габриэль Санс.

По информации источника, «сороки» готовы потратить большую сумму и заинтересованы в нападающем «Барселоны» Рафинье.

Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл за сине-гранатовых 41 матч, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.