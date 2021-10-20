«Ньюкасл» попросил фанатов воздержаться от ношения традиционной арабской одежды на матчах

«Ньюкасл» выступил с заявлением, в котором клуб обратился к болельщикам клуба по поводу их внешнего вида на матчах чемпионата Англии.

«Ньюкасл» просит болельщиков воздерживаться от ношения традиционной арабской одежды или головных уборов в стиле Ближнего Востока на матчах, если они обычно не носят такую одежду. Никто из новой группы владельцев никоим образом не был оскорблен одеждой фанатов, которые решили отпраздновать приобретение клуба. Этот жест был признан позитивным и доброжелательным по своей сути. Однако остается вероятность того, что такая одежда будет неприемлема с культурной точки зрения и может вызвать оскорбление у других людей", — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

#NUFC is kindly asking supporters to refrain from wearing traditional Arabic clothing or Middle East-inspired head coverings at matches if they would not ordinarily wear such attire. — Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021

Ранее сообщалось, что организация Kick It Out, борющаяся с расизмом и дискриминацией в футболе, попросила «Ньюкасл» отговорить болельщиков от ношения головных уборов, имитирующих куфию — головной платок, который носят мужчины в Саудовской Аравии.

Напомним, что в матче восьмого тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:3) болельщики «Ньюкасла» надели различные предметы, похожие на куфию.

В октябре 2021-го инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов.