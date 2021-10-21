Соучеку понадобилась пластическая операция после того, как Рондон наступил ему на лицо
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, что полузащитнику «молотобойцев» Томашу Соучеку понадобилась пластическая операция после того, как форвард «Эвертона» Саломон Рондон наступил ему на лицо.
«Томаш в порядке. У него были швы на губе, щеке и носе, но сейчас он в порядке. Не думаю, что эти травмы могут помешать ему сыграть в Лиге Европы, вопрос в том, решим ли мы дать ему отдохнуть. Томаш хочет играть. Ему зашили губу, пришлось обращаться к пластическому хирургу», — приводит Sky Sports слова Мойеса.
В матче 8-го тура АПЛ Рондон случайно наступил на лицо Соучеку, чех не смог продолжать игру и был заменен.
Следующий матч «Вест Хэм» проведет против «Генка» в Лиге Европы, встреча состоится сегодня, 21 октября, начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/12040/12439329/tomas-soucek-west-ham-midfielder-needed-plastic-surgery-on-facial-injury-suffered-against-everton
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