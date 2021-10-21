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Соучеку понадобилась пластическая операция после того, как Рондон наступил ему на лицо

08:58

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал, что полузащитнику «молотобойцев» Томашу Соучеку понадобилась пластическая операция после того, как форвард «Эвертона» Саломон Рондон наступил ему на лицо.

«Томаш в порядке. У него были швы на губе, щеке и носе, но сейчас он в порядке. Не думаю, что эти травмы могут помешать ему сыграть в Лиге Европы, вопрос в том, решим ли мы дать ему отдохнуть. Томаш хочет играть. Ему зашили губу, пришлось обращаться к пластическому хирургу», — приводит Sky Sports слова Мойеса.

В матче 8-го тура АПЛ Рондон случайно наступил на лицо Соучеку, чех не смог продолжать игру и был заменен.

Следующий матч «Вест Хэм» проведет против «Генка» в Лиге Европы, встреча состоится сегодня, 21 октября, начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/12040/12439329/tomas-soucek-west-ham-midfielder-needed-plastic-surgery-on-facial-injury-suffered-against-everton

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Иван Торопцев все материалы автора

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